Ossinovski firmal ei lubata Leedus raudteed remontida

Ettevõte tegeleb praegu Leedu Mažeikiai ja Läti Reņģe vahelise raudteelõigu taastamisega ning ehitab ka raudteelõiku Pabradė polügoonini, mis on oluline järgmisel aastal aset leidvaks sõjaõppuseks Defender 2020.

Leedu valitsuse strateegiliste firmade lepingute komisjon otsustas hiljuti, et plaanitav umbes 4 miljoni eurone leping riigiraudtee Lietuvos Geležinkeliai (LG) ja Vitras-S-i vahel ei vasta riikliku julgeoleku nõuetele. Seda kinnitasid BNS-ile Vitras-S tegevjuht Michail Lipkin ja LG kõneisik Mantas Dubauskas.

Allikad ütlesid BNS-ile, et valitsus kiitis komisjoni otsuse heaks kolmapäeval suletud uste taga peetud istungil ning blokeeris seeläbi hanke võitnud firmal lepingu sõlmimise.

Dubauskas ütles BNS-ile, et raudtee parandustööd Kaunases on valitsuse strateegiliste projektide nimekirjas. Pabradė raudtee nimekirjas aga ei ole ja Reņģe lõik võeti nimekirjast maha.

Skinest Baltija tegevjuht Valdas Rasimas kinnitas, et otsust kõrvaldada Skinest Rail hangetelt arutati president Gitanas Nausėda hiljutisel visiidil Eestisse, kus Eesti presidendikantselei esindajad nõudsid Leedult vastuseid.

«Me läheme lõpuni välja, et kaitsta oma õigusi nii Leedus kui mujal,» rõhutas Rasimas.

Kohus märkis, et Ossinovskil on sidemed Vene ärimeestega, kes on seotud Vene presidendi Vladimir Putini siseringiga.