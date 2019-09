Kindel: Alo Ivask siirdub EASist Coopi juhtima

«Coop Eesti on haaranud selge initsiatiivi oma turuliidri positsiooni kasvatamiseks ning teeb seda seejuures suure missioonitundega, mida pean ka enda töös äärmiselt oluliseks. Toidukaubandus on kogu maailmas suurte muutuste lävel ning uute tehnoloogiliste lahenduste kasutusele võtmine saab selles arengus olema võtmetähtsusega,» teatas Ivask nüüd.

Möödunud nädalal ütles Ivask, et põhjus EASist äraminekuks on kahetine. «Osa muudatusi, mis sai seatud, on EASis valmis saanud ja teisalt soovin end uuesti siduda erasektoriga. Sellega seoses võib öelda, et on üks pakkumine, mis on piisavalt väljakutsuv,» ütles Ivask.