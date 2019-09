Hiina raha tahtis palgata endist peaministrit Taavi Rõivast

Eesti üks juhtivaid Hiina eksperte Leslie Leino lausus, et selline taktika on Hiinale omane, ent sellegipoolest on hirmutav näha seda juhtumas ka Eestis. «Hiinlased palkavad alati oma suurte investeerimisprojektide juurde kellegi väga heade sidemetega kohaliku. Neil on vaja kedagi, kes saab otsustajatele helistada otse mobiilile,» ütles ta.

Rõivas, kes on varem olnud tunneli projekti innukas toetaja ning kes tunneb Vesterbackat hästi, eitas, et sellist pakkumist oleks tehtud. «Ei ole olnud mingit kindlat pakkumist, millele öelda jah või ei. On olnud juttu, kuidas tagada, et tunnel päriselt juhtuks. Formaalset sidet praeguse hetkega ei ole ja pole kindel, kas see ka tuleb,» ütles ta.