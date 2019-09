Tallink laieneb Aasiasse

Varem on spekuleeritud , et Tallink osales Singapuri Changi lennujaama alkoholi- ja tubakaäri kontsessioonil.

«Seda ma saan kinnitada, et sellele konkreetsele hankele Tallink oma pakkumist ei esitanud. Aga nii Singapuri lennujaamas kui laiemalt Aasia erinevates piirkondades toimub väga palju erinevaid hankeid, millel osalemist või mitteosalemist me kahjuks kinnitada ei saa,» ütles Nõgene Postimehele.

Tema sõnul on Tallink duty-free sektoris erinevate metoodikate alusel tehtud pingeridades 12. kohal ning laevafirmal on ambitsiooni olla selles edetabelis kõrgemal.

«Tallinkil on, mida pakkuda ka laiemas maailmas, kui siin meie põhjamaistel koduturgudel ning huvi meie toodete ja teenuste vastu on suur,» lausus Nõgene.

«Aasias on meie kolleegid juba pikemat aega väga head tööd teinud Läänemere piirkonna ja Tallinki toodete ja teenuste müügiga, seega on loodud hea baas, kust edasi minna. Aasia suunal tegutsemise osas on meil plaane, millest täna on veel vara rääkida, kuid millest anname edaspidi asjade arenedes kindlasti teada,» lisas Nõgene.