Pärnu mööblifirma vahetas omanikku

Peale tehingut kantakse muud Skano Furniture Factory kohustused üle ostjale, välja arvatud need, mis on korrigeeritud tehingu summa osas.

Skano Furniture Factory viimase kolme aasta puhaskahjum on kokku 1,5 miljonit eurot. Samuti on ettevõte käive viimastel aastatel vähenenud: kui 2016. aastal oli müügitulu 4,2 miljonit eurot, siis mullu vaid 3 miljonit eurot.

Ostja: näen potentsiaali, et asi uuesti tööle panna

Wood Export OÜ omanik ja juht Andrus Sume on ise mööblitootmises 20 aastat tegutsenud. Seni on ta pidanud paljudest tellimustest loobuma, kuna praegu on tal ettevõte suhteliselt väike.

«Peale seda tehingut on mul võimalus kõik need tellimused töösse panna,» ütles Sume.

«Kuna võtsin üle ka töölised, tänase seisuga on seal oma ala hästi tundvad spetsialistid, kes on seal 20 kuni 30 aastat töötanud. Nende teadmised ja oskused on täna väga väärtuslikud. Ma olen sellega koguaeg põrkunud aastate jooksul, et mul pole kuskilt kvalifitseeritud tööjõudu võtta ja täna oli hea võimalus seda tööjõudu kaasata oma tootmisse,» selgitas Andrus Sume.