USA ähvardab lämmatada Bolti suurimad konkurendid

Uber ja Lyft peaksid klassifitseerima kõik oma autojuhid ettevõtte töötajateks, kellele kehtiksid täiskohaga töötajate õigused ja privileegid, nagu miinimumpalk, tasustatud puhkus, haiguspäevad, õigus saada tervisekindlustust, lahkumiskompensatsiooni jne. Uberi ja Lyfti autojuhid on Ühendriikides juba ammu kurtnud näruse palga ning igasuguste õiguste ja kaitsete puudumise üle. Elamiskulud on California suurlinnades äärmiselt kõrged ning paljud juhid on näiteks sunnitud magama oma autos, sest ei saa lubada endale elamist piirkonnas, kus nad taksot sõidavad.