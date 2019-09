Galerii: Harkujärvel avati ainulaadne tehas

Uue tehase avamine on oluline verstapost, tänu millele jõuab Eestis arendatud innovaatiline elektrikatus rohkemate klientideni, et anda oma panus kliimamuutuste vastu võitlemisel, märgivad ettevõtte arendajad.

Tehas toodab 60 000 ruutmeetrit elektrit tootvat katusematerjali aastas. Ettevõtte suudab huvilistele elektrit tootva katuse tarnida kolme kuuga, kuna broneeringute arv on suur. Kuni 2020. aasta lõpuni kehtib päikesekatuse ostjatele Eestis taastuvenergia toetus järgmiseks 12 aastaks. Seega katusevahetamise huvilistel tuleb end varakult järjekorda panna, kui on soov 2020 jooksul moodne katus peale saada ja ise keskkonnasõbralikku energiat tootma hakata.

Eesti idufirma toodab maailmas ainulaadse tehnoloogiaga metallist katuse- ja fassaadimaterjali. Innovaatiline «kaks ühes lahendus», mis ühendab traditsioonilise tugeva teraskatuse ja elektrit tootvad monokristalsed päikeseelemendid, on saanud tunnustust ja tähelepanu paljudest maailma riikidest. Elektrit tootev metallkatus on sama võimas kui tavaline päikesepaneel, kuid oluliselt tugevam ja materjali kokkuhoiu tõttu keskkonnasäästlikum. See lahendus tagab arhitektuurselt autentse stiili, katuse vastupidavuse ning kiire paigalduse.