Tallink loobus hiiglasliku alkoholiäri konkursil osalemisest

The Moodie Ravitt Report kirjutas Tallinki võimalikust huvist augusti alguses. Laevafirma kommunikatsioonijuht Katri Link ütles siis BNS-ile, et ei saa võimalikku huvi kommenteerida, kuna Tallinki aktsiad on noteeritud Tallinna börsil.

«Saan sellele vastata nii, et Tallink on korduvalt välja öelnud, et Tallink otsib laienemisvõimalusi maal ja merel ning kui on tehtud konkreetseid otsuseid, siis me sellest teavitame,» ütles Nõgene BNS-ile.