Maagaasi hind Euroopas langes 10 aasta madalaimale tasemele ning tõotab sügisel langeda veelgi

Gaasimahutid on saavutanud peaaegu täismahutavuse tavapärasest varem ja üha uut maagaasi on tulemas nii tankeritega kui ka gaasitorudest. Kuna tootjad on vähendanud tootmist gaasiväljade ja tootmisseadmete remontimise ja hooldustöödega, ei ole maagaasi hind suutnud suvel kümne aasta madalamale tasemele kukkumisest.