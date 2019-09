VIDEO: vaata, kuidas Tulikat teesklevad taksojuhid end õigustavad

Tulika Takso juhi Mati Saare sõnul on karistamatus andnud petistele hoogu juurde ning tänaseks on Tulika taksosid matkivate autode arv tõusnud üle 30. «Kliendi lollitamiseks võetakse kasutusele reeglina valge auto ning ukse peale kleebitakse kollane ovaal, musta raami ja mustade ruudukestega. Logod ei ole maha viksitud üks-ühele vaid sihilikult on tehtud väike viga sisse, et oleks nö Adibas või Roleds, aga ega klient seda ei märka ja see ongi petturite eesmärk,» selgitas Saar.