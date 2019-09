Kas alampalk jääb tõstmata? Ametiühingud ei jõudnud kokkuleppele

«Pärast delegatsioonide kokkuleppele jõudmise avalikustamist esmaspäeval on läinud lahti elav arutelu alampalga suuruse üle ning enamik sõnavõtnutest peab saavutatud tulemust mittepiisavaks,» selgitas Peterson kokkuleppe tagasilükkamise tagamaid.

Ametiühingud on seisnud aastaid selle eest, et alampalk moodustaks vähemalt 40 protsenti keskmisest palgast, mis eeldaks kokkulepet vähemalt 600 euro tasemel.

«Järgmisel teisipäeval koguneb juhatus, mis peab võtma vastu konkreetse otsuse, kas ja millise taotlusega läbirääkimisi tööandjatega jätkata. Volikogu tänane seisukoht tähendab, et ilma tööandjate ja ka valitsuse konstruktiivse panuseta võib töötasu alammäär jääda 1. jaanuarist tõusmata,» ütles Peterson.

Ametiühingute keskliidu esimees täpsustas Postimehele, et võibolla tuleb valitsusel üle 20 aasta otsustada töötasu alammäär.

«Keeruline on volikogu otsusega vastuollu minna, nii et peame mingi lahenduse leidma. Mingeid läbirääkimisi on vaja katsetada, võibolla tuleb minna riikliku lepitaja juurde,» ütles Peterson.