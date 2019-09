Puust ja punaseks: kas ja kui palju langeb Tallinnas vee hind?

Kuigi riigikohus ütles juba 2017. aasta detsembris, et vee hind on aastaid liiga kõrge olnud, on Tallinna Vesi sellest ajast saadik sõrgu vastu ajanud. Seetõttu on kolmapäevane ettepanek langetada vee hinda keskmiselt 20 protsenti, igati tähelepanuväärne. Veefirma ja riigiameti vägikaikaveost saab põhjalikumalt lugeda siit ja siit.