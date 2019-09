Läti endine peaminister teadis kartellikahtlusest juba aastaid tagasi

Kučinskise sõnul teadis ta ka, et korrakaitsjatel on nimekiri ebaseadusliku tegevusega seotud riigiametnikest, kuid nimesid tal polnud.

Kartellikokkulepe on Läti konkurentsiõiguse raskeim rikkumine.

KNAB-il on alust arvata, et vähemalt kümme suurimat ehitusettevõtet on kuritegudega seotud. Kogutud tõendid viitavad suuremahulisele altkäemaksu pakkumisele, kokkuleppeid ehitushangetel ning altkäemaksu pakkumist riigiametnikele tagamaks ka hangetega mitteseotud ärihuve.