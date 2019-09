Lõpuks ometi: Eesti Pank võtab valitsuse pensioniplaani pulkadeks lahti

«Keskpangana püüame esiteks hinnata, milline võib olla pensionisüsteemi muudatuse vahetu mõju hinnatõusule ja Eesti majandusele. Tähtis on aga analüüsida ka muudatuste pikaajalist mõju näiteks riigirahanduse jätkusuutlikkusele. Meie eesmärk on pakkuda esialgseid vastuseid neile küsimustele hiljemalt oktoobri keskpaigaks,» lisas keskpanga president.

Teisest sambast lahkunutel tekib 10 aasta möödudes võimalus sambaga uuesti liituda. Uuesti liitunutel on peale 10-aastast kogumisperioodi võimalik taas raha välja võtta ja sambast veel korra välja astuda. Sellised inimesed saavad tulevikus pensioni üksnes esimesest sambast või kui nad on liitunud, siis ka kolmandast sambast. Teise sambaga nad rohkem liituda ei saa.

Kui inimesel on teises sambas raha, siis pensioniikka jõudes on tema otsustada, kas võtta see raha välja eluaegse või tähtajalise pensioni kujul või ühe korraga.

Analüüsi tegemata jätnud Isamaa tervitab Eesti Panga käiku

Isamaa esimees Helir-Valdor Seederi sõnul on tervitatav, et Eesti Pank analüüsib teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise mõjusid.

«Oluline on hinnata reformi pikaajalist mõju Eesti majandusele. Kindlasti on vajalik, et Eesti Pank analüüsiks ja hindaks põhjalikult ka 17 aastat tagasi loodud ja täna kehtiva pensionisüsteemi tulemusi ja mõjusid. Kui palju suurem oleks Eesti üldine jõukus, majanduskasv ja sisemajanduse kogutoodang kui teise pensionisamba raha oleks suunatud nende aastate jooksul Eesti majandusse,» ütles Seeder pressiteates. «Oluline on vaadata tervikpilti ja analüüsida teise pensionisamba kohustuslikuks muutmise tagajärgi,» lisas ta.

Valitus peab Eesti Pangalt nõu küsima

Seaduse kohaselt tegutseb keskpank muudest riigiasutustest sõltumatult. Ta annab oma tegevusest küll aru riigikogule, kuid ei allu valitsuselee ega ühelegi teisele täidesaatvale riigivõimuasutusele ega kolmandatele isikutele.

Sama seadus ütleb, et Eesti Pank annab valitsusele nõu majanduspoliitilistes küsimustes ning valitsus ei langeta olulisi majanduspoliitilisi otsuseid ilma Eesti Panga seisukohta ära kuulamata.

Allikas: Eesti Panga seadus