Kaarel Ots valiti Teenusmajanduse Koja nõukogu esimeheks.

Teenusmajanduse Koja nõukogu esimehena soovib Kaarel Ots panustada tulevikuühiskonna edukusse: «Teenustega on seotud 80% töökohtadest, kuid juba mõnekümne aasta pärast hakkavad arvutialgoritmid ja tehisintellekt asendama suurt osa nendest. Sellepärast peame juba täna mõtlema, kuidas tegutseda efektiivsemalt, et väljakutsetega paremini toime tulla.»

Teenusmajanduse Koda on kümne aasta jooksul välja töötanud visiooni «Isemajandav Eesti,» mis on ideekavand sisuliseks riigireformiks, hõlmates nii haridus-, tervishoiu- kui maksusüsteemi.

«Pean tähtsaks, et fookuses on pigem hästi toimetulev inimene, mitte ainult tänased töökohad,» rõhutab Ots iga inimese isiklikku vastutust jätkusuutliku ja majanduslikult hästi toimiva riigi kujundamisel.

Teenusmajanduse Koja nõukogu roll on eelkõige korraldada koja strateegilist planeerimist ja juhtimist, esindada koda ühiskonnas ja meedias ning laiendada tegevuste kõlapinda. TMK juhatuse esimees Jaan Pillesaar näeb uues nõukogu esimehes suurt potentsiaali ja ambitsioonikust olla koja eestkostja: «Kaarel Otsal on börsi tippjuhina laiapõhjaline huvi ja vaade majanduse ja ühiskonna käekäigule. Olen veendunud, et nõukogu esimehena on Kaarlil olemas kõik eeldused, et rakendada neid teadmisi läbi koja tegevuste ning aida seeläbi kaasa meile kõigile parema Eesti loomisel.»