Madis Müller ei poolda rahatrüki jätkamist

Euroala majanduskasvu väljavaadete halvenemine on pannud nii mõndagi analüüsimaja spekuleerima, et EKP teatab järgmisel neljapäeval toimuval nõukogu koosolekul suuremahulist varaostuprogrammi ehk nn, rahatrüki taastamisest.

Müller ütles uudisteagentuurile Bloomberg, et ehkki euroala majanduse olukord on halvenenud, majanduslangust veel ei ole ning pole ka deflatsiooniohtu, mis võiks olla rahatrüki põhjustajaks.

«Ma ei arva, et meil oleks praegu tugev põhjus QE-ks (quantitative easeing - rahapoliitika kvantitatiivne lõdvendamine ehk varaostuprogramm ehk rahatrükk – T.O.), ütles Müller eile Bloombergile antud intervjuus. «Lisaks disproportsionaalsusele olukorras, kus deflatsiooniohtu ei ole, on minu mure veel selle ebaefektiivsuses,» lisas ta.