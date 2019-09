Nordica kaotas järjekordse tippjuhi

Selle aasta algusest Nordica lennufirmaga ühinenud finantsjuht Kristi Ojakäär lahkub ettevõttest alates 11. septembrist, kuna on leidnud uue väljakutse väljaspool lennundussektorit, teatas ettevõte.

«Tulin Nordicasse väga pingelisel ajal ja minu peamiseks ülesandeks oli tagada finantsiliselt parim lahendus ettevõtte ärisuuna muutuste toetamiseks. Usun, et see eesmärk sai täidetud ja kuna Nordica peatab lennud Tallinnast oktoobri lõpus, kahaneb märkimisväärselt ka minu rolli koormus. Seetõttu on uue väljakutse vastuvõtmiseks väga sobiv hetk,» ütles Ojakäär.

Ojakäär täpsustas BNS-ile, et kuna uus töökoht on erasektoris, siis ta ei soovi praegu avaldada, mis ettevõttes või sektoris ta tööle asub. Ta lisas, et ilmselt tuleb see avalikuks lähemas tulevikus.

Eesti lennufirma Nordica on varasemalt teatanud, et peatab lennud Tallinnast alates 26. oktoobrist ja keskendub edaspidi tellimuslendude ja riiklike hangete täitmisele nii Skandinaavias, kui ka Põhja-Euroopas laiemalt.

Uus Nordica juht Erki Urva lisas, et Kristi Ojakääru töö finantsjuhina on olnud lennufirmas väga pingeline, kuid oluline on, et selle töö tulemusel on loodud alus muutunud ärisuunal jätkusuutlikult tegutsemiseks. «Soovin tänada Kristit tema tugeva panuse eest ettevõtte juhtimisse ja soovin talle kõike paremat edaspidiseks,» lisas Urva.

Otsuse uue finantsjuhi ja juhatuse liikme vajaduse osas teeb Nordica juhtkond hilissügisel. Erki Urva sõnul on Tallinna liinivõrgus lendude peatamine ettevõtte jaoks suur muudatus ja see otsus nõuab ka organisatsiooni ümberstruktureerimist.