California osariigi plaanitav seadusmuudatus kukutas Bolti konkurentide aktsiad rekordmadalatele

Kui enne IPOt lootis Uber aktsiaemissiooniga tõsta ettevõtte väärtuse 120 miljardi dollarini ning tegelikuks tulemuseks jäi 82 miljardit, siis täna on see 52,2 miljardit dollarit. Ka Lyfti lootused olid suurendada IPOga ettevõtte väärtuseks üle 100 miljardi dollari. Täna on see vaid 13,3 miljardit dollarit.