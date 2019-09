Tallink püstitab reisijateveo rekordeid, kuid kaubavedu kukub

Neljandat kuud järjest teenindas Tallink rekordarvu reisijaid. Ettevõte vedas seni suurima arvu reisijaid augustikuu kohta Eesti-Rootsi liinidel ning Läti-Rootsi liinil. Eesti-Soome liinidel on ettevõte varem vaid ühel korral vedanud augustikuus rohkem reisijaid, teatas laevafirma.

«Augustikuus, mil paljudel meie põhiturgudel on lapsed kooli ja täiskasvanud tööle tagasi läinud ning mis on paljuski meie piirkonnas juba kõrghooaja lõpp, on rohkem kui miljoni reisija teenindamine ühe kuu jooksul väga hea tulemus,» märkis Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene pressiteates.