Nõudlus laes: viies parvlaev parandaks üha kallinevat teenust

«Kui Virtsu-Kuivastu liinile on vaja kolme laeva suvel ja jõulude ajal (neljas laev peab olema varulaev, mis on praegu Saaremaa Laevakompaniilt ostetud vana Regula – toim), siis uue laeva ehitada laskmine või vähe kasutatud laeva rentimine teeks lõpuks sama välja, kui ainult suveks vana laeva prahtida. Uue laeva puhul saaks eriti seda silmas pidada, et vaja pole niivõrd suurt reisijate tekki, vaid oluline on, et võimalikult palju autosid mahuks peale. See võiks olla järgmine samm parvlaevanduses,» lausus Padar.