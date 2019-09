Jaapanit külastavate turistide hulk on viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud, enamik külastajaid saabub naaberriikidest Hiinast, Lõuna-Koreast, Filipiinidelt ja Malaisiast. Jaapani valitsus on turismi kasvu tervitanud, sest see toob riigikassasse raha. Kuid valitsusel on veel teinegi siht: muuta tõrjuva omaette hoidmisega seostatud saareriigi kuvandit. Riigil avaneb võimalus turistidele külalislahkust üles näidata, võõrustades eriti suurt hulka väliskülalisi 2020. aasta suveolümpiamängude ajal.