Unustage erandid: biokütuse nõudest pääseb vaid kaitsevägi

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energiaturgude valdkonnajuht Rein Vaks ütles ERRile , et erandite nõudmine on ületanud igasuguse normaalsuse piiri.

«Seda erandit on tõenäoliselt tarvis äärmiselt väiksele segmendile ja need, kes täna on seda küsinud, ei peaks tegelikult seda küsima,» ütles Vaks, lisades, et tegemist on natuke ka kütusetarnijate tekitatud probleemiga, kus biokütuseid demoniseeritakse.