Maailma suurima tubakatootja Eesti äri kängub

Firma on siiski plussis, teenides mullu veidi üle 700 000 euro kasumit. Omanikud otsustasid maksta endale ka pool miljonit eurot dividende. Omanikutulu on jaotatud ka varasematel aastatel.

Philip Morris International, kes on kõrvuti Altriaga maailma üks suuremaid tubakatootjaid, on teada andnud, et nende pikaajaline eesmärk on klassikaliste sigarettide tootmine üldse lõpetada. Selle asemele on nad asunud välja arendama kuumutatavaid tubakatooteid IQOS ja nikotiinivabasid tooteid.