Eesti Energia koondab aasta lõpuks 324 töökohta

Kõikide lahkuvate inimeste abistamiseks teeb Eesti Energia aktiivset koostööd töötukassa ja haridusasutustega. Lahkuvate töötajate abistamiseks loob Eesti Energia fondi, mille mahuks on 2,5 miljonit eurot.

«Augusti keskel väljendas Eesti Energia omanik ootust, et Eestile oleks 2023. aastani tagatud 1000 megavatti elektritootmisvõimsust. Selle võimsusega suudame tagada, et Eestis on igal ajal piisavalt tootmisvõimekust keskmise elektritarbimise katmiseks. Omaniku selge ootus säilitab töökohti ning muudab sujuvamaks ülemineku efektiivsele elektri, õli ja gaasi koostootmisele. Võtame kasutusele töökorralduse, mis võimaldab meil vajadusel jaamu kiiresti täisvõimsusele koormata,» ütles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.