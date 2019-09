Läti võimud puistavad Merko kontorit

BNS-ile teadaolevalt on ettevõtteid enam kui kümme ning läbiotsimised on seotud võimaliku kartellileppega.

«Saame kinnitada, et ametnikud on vestlemas SIA Merksi juhatuse esimehe Oskars Ozolinsiga. Hetkel puudub meil täpsem info. Merko Ehitusega pole ühendust võetud,» ütles Merko Ehituse kontserni kommunikatsioonijuht Merit Kullasepp BNS-ile.

Üks läbiotsitavatest firmadest on ka lätlaste Rere Group, kinnitas ettevõtte juht Guntis Āboliņš-Āboltiņš.

«Jah, võin kinnitada, et korruptsioonitõrjebüroo inimesed teevad praegu meie kontoris tööd. Nad pole minult midagi küsinud ning ma ei tea, millega see seotud on,» lisas Āboliņš-Āboltiņš.

Kartellikokkulepe on Läti konkurentsiõiguse raskeim rikkumine.

KNAB-il on alust arvata, et vähemalt kümme suurimat ehitusettevõtet on kuritegudega seotud.