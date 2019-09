Läti võimud küsitlevad Merko tütarfirma juhti

«Praeguse info alusel saame kinnitada, et Läti ametnikud on vestlemas SIA Merksi juhatuse esimehe Oskars Ozoliņšiga. SIA Merksi kontoris ei ole toimunud läbiotsimist, ettevõttele ega ühelegi töötajale ei ole esitatud kahtlustust ega süüdistust,» teatas Merko börsile.

«Jah, võin kinnitada, et korruptsioonitõrjebüroo inimesed teevad praegu meie kontoris tööd. Nad pole minult midagi küsinud ning ma ei tea, millega see seotud on,» lisas Āboliņš-Āboltiņš.

KNAB-il on alust arvata, et vähemalt kümme suurimat ehitusettevõtet on kuritegudega seotud. KNAB saatis kartellileppe kohtueelse uurimise materjalid konkurentsiametile, mis algatas samuti uurimise. Konkurentsiameti info kohaselt on ehitusfirmad mitme aasta jooksul koordineerinud enda tegevusi turuosa jagamisel ning riigihangetel osalemisel Riias ning Läti regioonides.