Galerii: Paidesse kerkib hiiglaslik piimatööstus

«Eestis on investeeringud tööstusesse, tehasehoonetesse pigem harvad, mistõttu on mul selle lepingu üle eriti hea meel. E-Piima tehasekompleksi ehitus on kindlasti üks suuremaid investeeringuid Eesti tööstusesse viimaste aastate jooksul,» sõnas Nordecon ASi juhatuse esimees Gerd Müller.