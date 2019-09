Eesti passe asub tootma ID Global Solutions Limited

PPA nõunik-ekspert Karoline Paide sõnul on passide tootmise leping Eesti jaoks strateegiliselt tähtis, olles ID-kaardi järel suuruselt teine isikut tõendavate dokumentide leping riigis. «Pass ei ole kohustuslik dokument, kuid riigile on oluline, et Eesti kodanikud ja siin elavad välismaalased saaksid mugavalt reisida turvalise ja innovaatilise dokumendiga,» ütles Paide.