Aastas miljoni teeninud riigifirma juht loobub kahe kuu palgast

Mullu oli postifirma töötajate keskmine palk on 2100 eurot kuus, kuid eelmisel neljapäeval teatas ettevõte, et viib sortimise odavama kollektiivlepingu alla, mis puudutab kokku üle 700 töötaja lepingut. Posti ametiühingu usaldusisiku Leo Harra hinnangul vähendab muudatus töötajate palka ligikaudu 30 protsenti. Seega tekitas tegevjuhi pea miljoni eurone töötasu paksu pahameelt.

Posti nõukogu esimees Markku Pohjola ütles, et mõistab töötajate muret. «Rääkisin möödunud nädalal tegevjuhi Heikki Malineniga, kui ta teatas mulle oma kavatsusest sel aastal kahe kuu palgast loobuda. See on tema isiklik otsus sellel väga keerulisel muutuste perioodil ja nõukogu hindab seda otsust kõrgelt,» ütles Pohjola.