Sõõrumaa ostis konkurendi

«Sõlmitud müügitehing annab meile võimaluse keskenduda oma teistele projektidele Balti riikides. DT Grupp on majanduslikult heas seisus tugev ettevõte. Usun, et ta suudab USS Grupile pakkuda omajagu sünergiat erinevate haldusteenuste efektiivsemal pakkumisel,» ütles ettevõtte senise suuromaniku Capital Mill OÜ juht Igor Mölder.

«USS Grupp on viimasel ajal jõuliselt panustanud teenustevaldkonna kasvule. Meie üheks eesmärgiks on turva- ja haldusteenuste automatiseerimine, insenertehnilise võimekuse tõstmine ja uudsete IT-lahenduste väljatöötamine. DT Grupil on võimekus ja Eesti parim kompetents tehnosüsteemide hooldusteenuste ja energiasäästulahenduste pakkumiseks ning ettevõtte kasutab eesrindlikke IT lahendusi klientide efektiivseks teenindamiseks,» ütles Paursk.