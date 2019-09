Eesti suurim pesumaja müüdi soomlastele

«Lindström on Eestis tegutsenud juba 27 aastat ning leidsime, et aeg on küps oma Eesti turuosa ja tegevuse laiendamiseks. Tallinna Pesumaja on tugeva kvaliteedikuvandiga organisatsioon, kes sarnaselt meile töötab hotellisektori klientidega, aga kellega suudaksime siseneda tugevamalt suure potentsiaaliga meditsiinivaldkonna tekstiiliteenuste turule,» ütles Lindström Eesti tegevjuht Karian Jaagund augusti alguses BNS-ile.