«Loomulikult võiks Nordica erastada, kui oleks huvilisi,» ütles Nordica uus juht Erki Urva. «Riik ei pea omama lennuettevõtet. Näiteks maailma suurimal lennundusturu tegelasel USA-l ei ole ühtegi riigiosalusega lennufirmat. Seda ei ole vaja. Aga arvata, et meil on Euroopas võimalik ühele perifeersele lennufirmale kiiresti omanik leida... No see ei ole ilmselt niisama lihtne,» lisas Urva.