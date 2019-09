Kobin loobus, et mitte olla kõrgepalgaline õpipoiss

Nordica nõukogu juht Toomas Tiivel ütles, et Kobini esimene tööpäev pidi olema täna. «Ma ausalt öeldes ei teagi, miks ta otsustas mitte tulla. Ta saatis mulle 6. augustil kirja, et ta on ümber mõelnud. Me oleme vahepeal tegelenud uue juhi otsimisega,» ütles Tiivel.

Tiiveli sõnul ütles Kobin, et ta lihtsalt ei taha ametit ja mõtles ümber. "Põhjust võiksite tema enda käest küsida,» lisas nõukogu esimees. Küsimusele, kas vahepeal võis Kobin saada Nordica kohta infot, mille järel võis tulla otsus, et lennufirma juhtimine käiks tal üle jõu, vastas Tiivel, et seda on raske hinnata. «Eks ta seda situatsiooni ettevõtes teadis juba enne, kui me lepingu alla kirjutasime. Vahepealse aja jooksul pole midagi muutunud,» ütles Tiivel.

Gunnar Kobin ütles, et ettevõttega suvel tutvust tehes sai selgeks, et ettevõte vajab lennundusäri kogemusega juhti, mitte kedagi sellist, kes seda alles õppima hakkab. «Lennundusäri mitte tundvate õpipoiste juhtimise tulemusena on see firma seal, kus ta täna on,» lisas Kobin.

Ta ütles, et tundus ebaõiglane võtta vastu ühiskonnas laialdast vastukaja tekitanud juhatuse liikme tasu olemata ise võimeline selle eest kvalifitseeritud panust vastu andma. «Seetõttu otsustasin ise loobuda ja soovitasin nõukogul sõlmida lepingu Erki Urvaga, kes on kümme korda kvalifitseeritum sellesse ametisse kui mina,» ütles Kobin.

Tuleb üllatusena, et Nordica ei saatnud niivõrd suure uudise kohta teadet välja. «Me tahtsime enne leida uue juhi,» põhjendas Tiivel ja lisas, et uueks juhiks saab Erki Urva, kes alustab tööd juba homme. «Täna kirjutasime lepingule alla. Tal on sektori taust olemas, tal oli valmisolek olemas praktiliselt kohe alustada ja tema nägemus sellest, kuidas ettevõttega edasi minna ühtis nii nõukogu kui omaniku nägemiseg,» ütles Tiivel. Kokku räägiti ligikaudu kümnekonna inimesega.

Kui varasemalt Ekspress Gruppi tüürinud Kobin kauples Nordicas endale välja 15 000 eurose töötasu, siis uus juht Erki Urva hakkab teenima 9800 eurot. "See oli number, milles leppisime kokku ja ka eelmise juhi palganumber oli selline," ütles Tiivel.

Gunnar Kobin andis Postimehele vahetult peale juhiks valimist intervjuu, kus ütles, et Estonian Airi saatuse vältimiseks liinide sulgemine möödapääsmatu. Allhanke abil rajati Nordicale vundament, mis teeb tema töö aga lihtsamaks.

«Jätkusuutlikult Tallinnast liinilende pakkuv rahvuslik lennukompanii on osutunud selliseks pähkliks, mida seni pole kellelgi õnnestunud katki hammustada,» põhjendas Nordica uueks juhiks valitud Gunnar Kobin, miks ta väljakutse vastu võttis.