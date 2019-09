Põlevkivi kaevandati aasta lõpuni ette

«Põlevkiviladu on peaaegu täis,» tõdes kaevurite ja energeetikute sõltumatu ametiühingu juht Marina Lukjanova, pidades silmas Narva lähedal Auveres asuvat hiidladu, kuhu mahub üle 4,5 miljoni tonni põlevkivi.

Eesti Energia õlitehastes kulub aastas põlevkivi ligikaudu 3,7 miljonit tonni. Et alates veebruari algusest on suurem osa elektrijaamade plokkidest kõrgete saastekvoodihindade tõttu seisnud, on elektri tootmiseks kulunud põlevkivi mitu korda vähem kui eelnevatel aastatel.