Üle maailma on tuhandeid meiesuguseid agentuure, sellest tulenevalt rõhume sellele, millega suudame teistest eristuda: Eesti tööjõu kõrge kvaliteet, IT arendusoskused või näiteks kõrge töötleva tööstuse valdkonna kultuur Ida-Virumaal. Neid tugevusi peame välismaailmale kommunikeerima, et investor meid üles leiaks.