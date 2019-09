Graafik: Bolt kukkus Eesti ajaloo viiendasse kahjumisse

Kahjum on kooskõlas nii äriplaani kui ka omanike ootustega. Bolti asutaja ja tegevjuhi Markus Villigi sõnul on tulemused ootuspärased.

Küsimusele, kui kauaks seni kaasatud rahast jätkub ja millal on plaanis täiendavalt investeeringuid tuua, vastas Villig, et tavapärast raamatupidamist on raske rakendada tehnoloogiaettevõtetele, kus investeeritakse klientide hankimisele, mitte ei osteta näiteks tehaseid. «Nagu tehnoloogiaettevõtetele kombeks, siis üritame raha tõsta järgmiseks kaheks aastaks ja siis iga kahe aasta tagant täiendavalt kapitali kaasata. Selles mõttes läheme praegu vastavalt plaanile,» lisas ta.