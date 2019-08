Rahvastikuministri vastus Toomas Lumanile: soov tuua odavate tööde jaoks üha enam töökäsi on püramiidskeem

Solman märkis, et ausam on maksta oma inimestele rohkem palka isegi, kui see toob perspektiivis kaasa kaupade ja teenuste kallinemise.

«See on hind, mida tuleb maksta rahvusriigi säilimise eest,» märkis ta.

Rahvastikuminister märkis, et kuigi Luman ütles, et eestlased ei ole enam valmis teatud töid tegema, nagu näiteks lume vedamine või postivedu, siis näiteks Soomes ei vasta see eestlaste puhul tõele. Solmani sõnul ei ole küsimus mitte töös, vaid töötasus.

«Ka on taolise härrasrahvaliku suhtumise kultiveerimine - justkui kõik tööd ei oleks mainekad - halb ja igati vale signaal ühiskonnale,» märkis Solman.

Veel puudutab Solman Lumani väidet vananevast rahvastikust, kes vajab võõrtööjõudu, kui värskeid töökäsi.