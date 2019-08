Luman: kui me ise prügi vedada ei soovi, siis on võõrtööjõud ainus variant

«Loodame parimat, kuid mõnetine ebakindlus ja ebaselgus nii kodumaistes majanduspoliitilistes otsustes, kui ka olukord meie peamistel eksporditurgudel, teeb paratamatult ettevaatlikuks,» ütles ta.

Luman lisas, et sisetarbimisega ilmselt niipea probleeme ei teki ja poliitikutel on vähemalt näiliselt veel mida jagada. «Olgu selleks siis ühine maksuraha või pensionifondidesse kogutud säästud. Ettevõtjail jääb selle kõige juures vaid loota, et tema ei pea olema see, kes arve lõpuks kinni maksab. Lootused teadupärast enamjaolt ei täitu, nii, et küllap lõpuks ikkagi maksame. Ettevõtmisrõõm on loomulikult tore, kuid ettevõtjagi tahab elada ja pärast maksude ning töötajate palkade maksmist võiks midagi ka üle jääda. Nagu ikka - loodame parimat ja oleme valmis halvimaks,» rääkis ta.

Kõnes peatus Luman ka välistööjõu teemal, öeldes, et me kõik soovime, et talvel oleks lumi lükatud, post hommikuks postkastis või prügi õigel ajal konteinerist viidud. «Kui me ise seda tööd teha ei soovi, ega ole valmis ka teenuse standardis järele andma, siis ei näe ma ühtegi muud varianti, kui lubada seda tegema inimesed teistest riikidest, kes võibolla siia tulles ei räägi Eesti keelt, kuid on valmis tööd tegema,» ütles ta.

«Kõik arenenud riigid on olnud sunnitud seda teed minema ning ka meil ei tasu arvata, et oleksime siin erand. Meil on teadmised ja teiste riikide kogemused, seega saame seda teha targemalt ning nii hoida ka riskid madalamad,» lisas Luman.