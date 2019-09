Baltika uus juht: Eesti juhid peavad end maailma nabaks

Majandusruum. 2019-08-28 Majandusruumi saates tuleb juttu sellest, millistel juhtudel tasub II pensionisambast väljumine edasi lükata ning mis ohud valitsevad neid, kes plaanivad sealt raha välja võtta. Samuti räägime valitsuse... Näita rohkem Majandusruumi saates tuleb juttu sellest, millistel juhtudel tasub II pensionisambast väljumine edasi lükata ning mis ohud valitsevad neid, kes plaanivad sealt raha välja võtta. Samuti räägime valitsuse salalaekast, kuhu peagi on kogunenud ligi miljard eurot ning mis tegelikult on mõeldud majanduskriiside vältimiseks, kuid mida valitsus kasutab laenuallikana. Saate teises pooles on külas Eestis tootmist lõpetava […]

Leyrer on 20-aastase karjääri jooksul töötanud seitsmes riigis - Eestis, Taanis, USAs, Venemaal, Hiinas, Austrias ja Indias. Küsimusele, mis on Eesti ärikultuuris hästi või halvasti, tõi ta vastuseks välja ekspordi ja juhtimise.

«Halb on see, et Eesti ärimaailmas on natuke vähe strateegilist mõtlemist. Natuke liiga palju on vana sotsialistlikku mõtlemist. Ka seda, et ettevõtte juhid peavad end maailma nabaks. Sellist asja ma välismaal ei näe. Alati on erandeid, aga seda näeb mujal vähem,» ütles ta.

Leyreri sõnul on just meeskonnale keskendunud juhtimist on Eestis vähe. «Staatusele keskendunud juhtimist, mida ma ei poolda ja mis minu hinnangul lõhub ettevõtteid, on rohkem ja see prevaleerib suurettevõtetes. Seda on kurb vaadata. Rõõm on näha viimase kümne aasta arenguid. Järjest enam avastatakse välisturge. Varem neid kardeti, aga nüüd kombatakse järjest rohkem,» ütles ta.