Rahandusministeerium: pensionifondid on mures, sest nende maine on halb

Postimees kirjutas reedel, et teise samba reformi järel ei saa pensionifondid teha enam senises mahus kohalikke investeeringuid, sest pensionikogujad võivad iga hetk fondist raha välja võtta ning Eesti ettevõtted ja projektid pole piisavalt likviidsed, et säärast luksust lubada. Seega muutuvad fondid Eesti majandusse investeerides konservatiivsemaks.

Reform puudutaks just suuri ja pikaajalisi investeeringuid. LHV Varahalduse juht Vahur Vallistu tõi näiteks LHV pensionifondide rahapaigutuse E-Piima tehasesse, Nordica lennukite ostuks antud võlakirjad ja Coop Panga finantseerimise, mis läheksid tulevikus küsimärgi alla.

Ministeeriumi sõnul võib pensionifondide muret mõista sellest aspektist, et olukorras, kus fondide tootlused on ootustele alla jäänud ja samal ajal on teenustasud suhteliselt kõrged olnud, pole nende maine pensioniks kogujate hulgas kiita. «Kui nüüd inimestel tekib vabadus valida, võivad paljud otsustada alternatiivsete investeerimisvõimaluste kasuks,» lisas Suutre.