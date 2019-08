Baltika uus juht: ettevõtte saatus otsustatakse kevadel

Baltika on aastakümneid börsil olnud, aga kõrvalt vaadates paneb imestama, kuidas see ettevõte nii kaua püsinud on. Kas te näete Baltikas potentsiaali?

Ma ei oleks siin, kui ma Baltikasse ei usuks. Olles rahvusvahelise taustaga, ei võta ma oma karjääris vastu ühtegi väljakutset selleks, et teenida raha või täita pangaarvet. Ma pean uskuma, et mu tegevusel on sisu. Te teate, et ma elan väljaspool Eestit, ja seega ma ei võtaks endale nii piinarikast ja kurnavat väljakutset, kui ma ei usuks selle sisusse. Ma usun, et me suudame Baltika päästa.