Eestlastele peavalu tekitanud lennufirma läheb araablastele

Procyone on Araabia Ühendemiraatides registreeritud äriühing, mis on paljude ettevõtete kontserni valdusettevõte. Procyonele kuulub läbi erinevate tütarühingute valitsev mõju Leedu lennundusgrupis Avia Solutions Group. Procyone omab Eestis käivet kahe Avia grupi tütarettevõtte kaudu, milleks on Baltic Ground Services EE OÜ ja Kidy Tour OÜ ning tütarühingu KlasJet UAB kaudu.