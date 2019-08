Riikliku postifirma juht teenib üle 80 000 euro kuus

Kui veel kaks aastat tagasi läks Postil nii hästi, et jaotati täiendavalt 35 miljonit eurot dividendi, siis nüüd on olukord teine ja töötajate palgad on langenud. Mullu oli postifirma töötajate keskmine palk on 2100 eurot kuus, kuid neljapäeval teatas ettevõte, et viib sortimise odavama kollektiivlepingu alla, mis puudutab kokku üle 700 töötaja lepingut. Posti usaldusisiku Leo Harra hinnangul toob muudatus kaasa 30-protsendilise palgalangetuse ning uudise peale marssisid Tampere postikeskusest välja umbes sada PAU töötajat.