FOTOD: Harju tänava kartulikasvataja korjas põllult hea saagi

2012. aastal saavutas ärimees ringkonnakohtus linna üle võidu, esitades hulga tõendeid, et linn ehitas tema kinnistul pahatahtlikult ja ebaseaduslikult ning takistas kinnistu kasutamist. Kohus jäi ettevõtjaga nõusse ning käskis müüri ja värava lammutada ning taastada kaeve- ja ehitustöödele eelnenud olukord. Seda pole aga praeguseni tehtud ning kõik, kes Harju tänaval jalutavad, võivad näha, et müür ja Nõelasilma värav on endiselt omal kohal. Et linna survestada, pöördus Viik kohtutäituri poole ning 31. jaanuaril edastatigi Tallinna linnale täitmisteade.

Suurem probleem on aga ettevõtja sõnul see, et kuigi kinnistu sihtotstarve on 50 protsenti elamumaa ja 50 protsenti ärimaa ning Uranos OÜ on 14 aasta jooksul maksnud kinnistu eest ligi 60 000 eurot maamaksu, ei saa ta seda ometi kasutada, sest linn seisab lubadel ees.