Keskpank: majanduskasv aeglustus oodatust vähem

«Teises kvartalis oli majanduse aastakasv statistikaameti andmetel 3,6 protsenti. Kasvust andsid suure osa info ja side ning kutse-, teadus- ja tehnikavaldkond. Kui need tegevusalad kõrvale jätta, on näha, et majanduskasvu hoog on märkimisväärselt aeglustunud,» ütles keskpanga ökonomist Kaspar Oja pressiteates.

Tema sõnul oleks ilma info ja side ning kutse-, teadus- ja tehnikavaldkonna erakordselt kiire kasvuta majanduskasv olnud teises kvartalis ligikaudu 2 protsenti.

Majanduskasvu aeglustumisel on ökonomisti hinnangul kolm suuremat põhjust. «Esiteks on nõrgenenud väliskeskkond: Euroopa tööstusettevõtete lähikuude ootused on varasemast kesisemad. Kui aasta esimestel kuudel kasvas Eesti töötleva tööstuse toodang Euroopa majandususalduse halvenemisest hoolimata väga hästi, siis juunis vähenes töötleva tööstuse toodang kuises võrdluses järsult,» märkis ta.

Teiseks pidurdavad tema sõnul majanduskasvu põlevkivisektori probleemid, eeskätt konkurentsivõime vähenemine Euroopa keskkonnapoliitika tõttu. Kolmandaks on märke ka sisenõudluse nõrgenemisest. «Eratarbimine kasvas teises kvartalis vaid 1,1 protsenti ja ehitussektor on sel aastal kasvanud palju kiduramalt kui eelmisel,» nentis Oja.