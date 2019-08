Serbia maapõues võib peituda tohutu varandus

Liitumist on saanud üks kõige taganõutumaid metalle maailmas, sest selle valmistatakse liitiumioonakusid, mis lähevad muuhulgas nii nutitelefonide, sülearvutite kui ka elektriautode sisse. Liitium on muutunud elektroonikatööstuses kriitilise tähtsusega komponendiks ja nõudlus selle järgi kasvab tohutu hooga.

Suure nõudluse tõttu on erinevad kaevandusettevõtted asunud otsima liitiumi üle kogu maailma ja jõudnud muuhulgas ka mägisesse Serbiasse, kus viiakse hetkel läbi geoloogilisi uuringuid. Liitiumit loodab Serbiast leida Anglo-Austraalia kaevandusgigant Rio Tinto, kuid nad pole sugugi kindlad, kas metalli on võimalik mõistlike kuludega sealt ka kätte saada.

Rio Tinto geoloogid usuvad, et Serbia peidab endas piisavalt liitiumit, et anda Euroopale võimalus konkureerida Hiinaga, mis on maailmas suuruselt kolmas liitiumi tootja ja maailma suurim liitiumioonakude tootja. Esialgsetel hinnangutel sisaldab Serbia maapõu 200 miljonit tonni liitiumit, mis teeks sellest suurima leiukoha Euroopas.

Kaevandushiiglane pole hetkel avaldanud, kust kohast nad täpsemalt Serbias liitiumi otsivad. Samuti puuduvad veel käega katsutavad tõendid, et taolised varud tõepoolest eksisteerivad. Sarnane olukord valitseb näiteks ka Boliivias, kus on spekulatsioonide järgi maailma suurimad liitiumivarud, kuid reaalset kaevandustegevust ei toimu, sest pole selge, kui palju seda on ja kas see ennast ära tasuks.

Lisas Rio Tinole on saabunud Serbiasse geoloogilisi uuringuid tegema ka firma nimega Jadar Lithium, mille taga seisavad ühe maailma suurima USA-päritolu panga JPMorgan Chase investorid. Jadar viib läbi geoloogilisi uuringuid riigi lõunaosas ja enda sõnul on nad leidnud mitmel pool võetud pinnaseproovidest kõrgendatud liitiumikonsentratsioone. Ettevõte usub, et Serbiast võiks saada Euroopa liitiumitööstuse süda.