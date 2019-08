Martin Helme plaan võib koorida riigilt mitu nahka

Plaan lasta kolm põhimaanteed erasektoril välja ehitada ning nende pealt kasutusrenti maksta võib minna riigile kalliks maksma, sest erasektoril on kombeks nõuda tublit tootlust. Idee vajaks põhjalikku analüüsi, mis tõestaks, et erafirma efektiivsus kaalub üles krõbedama hinna.

Rahandusminister Martin Helme käis eile ootamatult välja plaani, et Tallinnast Pärnusse, Tartusse ja Narva viivad maanteed tuleks koostöös erasektoriga neljarajaliseks ehitada. Lihtsalt öeldes tähendaks see seda, et riik telliks erasektorilt nn PPP-projektiga maanteede ehituse ning maksaks selle eest pikema aja jooksul kasutusrenti.