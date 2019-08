SEB: Eesti Panga otsus võib muuta laenud kallimaks

«Pankadele toob muudatus kaasa selle, et pangad peavad hoidma eluasemelaenude jaoks senisest enam kapitali,» ütles Leppänen. Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul ei mõjuta see uudis Swedbankist kodulaenu võtvate klientide tingimusi otseselt, sest nad arvestavad juba riskikaalu nõutud määras.

Ta märkis, et uute kinnisvaraga tagatud kodulaenude keskmine marginaal on 2,2 protsenti ning marginaal sõltub laenuvõtja varasemate laenukohustuste täitmise korrektsusest, finantsharjumustest, sissetulekust ja laenusummast.

Eesti Pank teatas täna, et karmistab SEB ja Swedbanki riskiarvestust, sest eluasemelaenud on viimastel aastatel kiirelt kasvanud ning suuremad pangad on hinnanud riskide katteks kapitali hoidmise vajadust aina väiksemaks.