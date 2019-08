Sõerd: Helme neljarealised maanteed oleksid maksumaksjale kordades kallimad

Sõerdi sõnul pole rahandusminister Martin Helme idee põhimaanteed avaliku ja erasektori koostöös neljarealiseks ehitada uus ning rahandusministeerium on ka varem olnud sellisest vormist teadlik. Koostöö avaliku ja erasektori vahel ehk PPP tähendaks seda, et avalik sektor tellib erasektorilt töö ning maksab selle eest pika perioodi jooksul kasutusrenti.

«Era- ja avaliku sektori koostöövorm suurte infrastruktuuriobjektide puhul pole tõsiseltvõetav variant, sellel on mitmeid puudusi. Nendest suurim on see, et lõppkokkuvõttes läheb objekt maksumaksjale kordades rohkem maksma kui riigieelarvest otse finantseerides. Lisaks lisandub risk, et tekib pikaajaliene sõltuvus ühest koostööpartnerist,» ütles Sõerd BNS-ile.