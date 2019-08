Helme leidis rahastuse, et maanteed neljarealiseks ehitada

Rahandusminister Martin Helme külastas selle nädala alguses Saksamaad ja Austriat, et tutvuda võimalustega, kuidas kasutada Eesti suurte infrastruktuuriprojektide puhul averust ehk avaliku ja erasektori koostöövormi PPP-d. «Väga kasuliku ja töise visiidi järel võin kindlalt öelda, et PPP abil on võimalik soovi korral juba lähiaastatel Eestis välja ehitada Tallinn-Pärnu, Tallinn-Tartu ja Tallinn-Narva maanteed täies ulatuses neljarealiseks ning samuti pakub see väga hea lahenduse Saaremaa silla kiireks teostamiseks.»

Averus ehk PPP tähendab seda, et avalik sektor tellib erasektorilt töö ning maksab selle eest pika perioodi jooksul kasutusrenti. «Laias laastus näeks see välja nii, et me teeme planeeringukoridori, kuhu maanteed tulevad, seame kindlad nõudmised ja korraldame hanke. Erasektori pool ehk pakkujad tegelevad ise muuga. See tähendab, et järgmised 25-30 aastat maksame tee eest renti. Pakkujad tegelevad hooldusega ja tagavad, et tee oleks kättesaadav avalikkusele. Sisuliselt väldime avaliku sektori võlakoormust ehk pakkuja võtab laenu enda peale, garantiiga, et riik maksab talle kasutusrenti,» selgitas minister.

Küsimusele, kas see tooks kaasa maanteetasud, vastas Helme, et see on valiku koht, aga valitsuse soov on vältida teemakse. «Teekasutustasud ei ole vajalikud. Iirimaa ehitas näiteks oma maanteevõrgu välja PPP abiga ja neil ei ole teemaksu. See ei ole kindlasti tingimus või eeldus,» lisas ta.

Helme ütles, et andis ministeeriumile korralduse ette valmistada vastav seadusandlik raamistik ning viib lähiajal valitsusse ettepanekud suurprojektide töösse võtmiseks. Soov oleks järgmise aasta kevadistungjärgul projekti jaoks vajalik seadus ära teha. «Lepingud on küllaltki mahukad ja selleks on vaja õiguslikku raamistikku. Siis on võimalik seaduse alusel hankeid alustada,» ütles ta.

Visiidi käigus kohtuti mitmete suurfirmadega, millel on laialdasi kogemusi averus-projektidega, samuti Nordrhein-Westfaleni liidumaa rahandusministeeriumi esindajatega ning advokaadibürooga, mille üheks erialaks on PPP-projektide lepingute nõustamine tellija huvides.